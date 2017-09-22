Тиллерсон обвинил Москву в нарушении договора о РСМД

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россией были нарушены договоренности по нераспространению оружия массового поражения. Об этом он рассказал во время заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено нераспространению оружия массового уничтожения, передает РИА Новости.

«В последние годы Россия иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций. Примеры этого включают нарушение Россией собственных обязательств Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны, воспрепятствование усилиям развивать наследие прошлых усилий по ядерной безопасности, а также попытки ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ», — сказал Тиллерсон.

Он также призвал Москву изучить, как лучше поддержать усилия по нераспространению подобного оружия. Кроме того, Тиллерсон напомнил, что Россия и США несут особую ответственность за поддержание режима нераспространения оружия массового поражения.

20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон по-прежнему имеют взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а консультации по этому вопросу продолжатся.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

