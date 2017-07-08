В Конгрессе США задумали наказать Россию за нарушение договора РСМД

Председатель комитета по иностранным делам американской Палаты представителей Эд Ройс внес в Конгресс поправку к Закону о национальной безопасности на 2018 год. Она предполагает введение новых санкций в отношении России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в опубликованном заявлении Ройса.

«В течение многих лет [президент России] Владимир Путин открыто игнорирует обязательства в рамках ДРСМД. Недавнее развертывание им запрещенных ракет с ядерной боевой частью несет серьезную угрозу интересам национальной безопасности США», — отметил законодатель.

По его мнению, «это еще один пример российской агрессии, которая подрывает мировую стабильность». Ройс добавил, что «россияне не были привлечены к ответственности за разработку и испытание этих ракет», и США не могут продолжать действовать, как раньше, пока Путин посылает ракеты «в поле».

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«Эта поправка наложит на Россию санкции за нарушения договора о РСМД, ограничит ее способность производить передовые обычные вооружения и затронет государства-спонсоров терроризма, которые их покупают», — полагает глава комитета.

Какие именно санкции предлагается ввести, не уточняется.

В июне в МИД России заявляли, что тему исполнения Россией положений ДРСМД используют в США лишь как очередной повод для применения новых ограничений. «Складывается впечатление, что в Вашингтоне объявлен конкурс на изобретение поводов для антироссийских санкций. И тема договора о РСМД здесь, к сожалению, не является исключением», — говорил РИА Новости замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.