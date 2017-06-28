Москва назвала опасной затеей возможный выход США из договора РСМД

Москва не исключает выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в одностороннем порядке. Об этом заявил в среду, 28 июня, замглавы департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

Он отметил, что вероятность того или иного события «можно просчитывать к рациональным действиям, но когда приходится иметь дело с истерикой, густо замешанной на антироссийской паранойе, то поведение становится непредсказуемым, так что исключать, конечно, ничего нельзя».

«Мы уже проходили через подобный сценарий с так называемым кризисом евроракет. И похоже, что в США сейчас активизируются силы, которые хотели бы вновь пойти по этому пути», — добавил Леонтьев. По словам дипломата, это было бы «по-настоящему опасной затеей», которая чревата «по-настоящему большой бедой, причем не только для Европы, но и для самой Америки».

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«Хотелось бы надеяться, что разум все-таки возобладает и что американские политики не станут наступать на те же грабли, с которыми имели возможность близко познакомиться их предшественники», — сказал Леонтьев.

СМИ узнали о предложении ряда американских конгрессменов выйти из договора РСМД 24 июня. На следующий день российский Совет Федерации пообещал ответные меры на этот случай.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушениях его условий.