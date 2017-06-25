В Совфеде пообещали ответные меры в случае выхода США из договора РСМД

Россия примет ответные меры в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Об этом в воскресенье, 25 июня, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, сообщает РИА Новости.

По его словам, в российском парламенте будут внимательно отслеживать действия своих коллег в Конгрессе США. «Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», — сказал он.