СМИ узнали о призыве конгрессменов вывести США из договора РСМД

Ряд членов американского конгресса предложили администрации президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в субботу, 24 июня, сообщает Politico.

«В администрации Трампа назревают ожесточенные споры, по поводу того, нужно ли выходить из очередного международного договора, который является краеугольным в деле американско-российского разоружения и запрещает целый класс ядерных ракет», — пишет издание.

Член палаты представителей и глава комитета по ядерным вооружениям республиканец Майк Роджерс заявил Politico, что со стороны США продолжать придерживаться договора было бы «безответственно».

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В то же время в Вашингтоне опасаются возможных последствий выхода из договора. В Госдепе и Пентагоне считают, что односторонний отказ от соглашения не соответствует интересам США.

Бывший министр обороны США Уильям Перри заявил Politico, что выход из соглашения приведет к росту опасности. «Шансы того, что ошибки приведут к ядерному конфликту, увеличатся. Существует опасность, что вся структура режима контроля над вооружениями развалится, а мы окажемся в гонке ядерных вооружений», — сказал он.

Согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанному в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, США и Россия не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. При этом Москва неоднократно заявляла, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение ПРО США.

