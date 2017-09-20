Лавров рассказал об обоюдных вопросах России и США по договору о РСМД‍

Москва и Вашингтон по-прежнему имеют взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), консультации по этому вопросу продолжатся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы, как говорил президент России, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — сказал Лавров, добавив, что подозрения были предъявлены американской стороне.

«Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае, разговор надо вести», — подчеркнул он.

Также Лавров прокомментировал действия сената США, ранее принявшего поправку в американский оборонный бюджет, которая позволяет выйти из одной статьи договора.

«Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе договор о РСМД… Позиция конгресса остается позицией конгресса», — сказал Лавров, добавив, что из соглашения можно выйти и без поправок Конгресса.

При этом Лавров заметил, что Россия хотела бы и далее придерживаться соглашения, однако Вашингтон не должен допускать нарушений.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.