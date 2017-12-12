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Трамп одобрил сдерживание России

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Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании и направлениях деятельности Пентагона в 2018 году, который содержит статьи о противодействии приписываемым России нарушениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает ТАСС.

Разработчики закона потребовали применения санкций против России «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями». На эти цели в бюджете отведено 58 миллионов долларов. Отмечается, что их можно потратить в том числе и на «разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров». Также законодатели настаивают на разработке Вашингтоном крылатых ракет наземного базирования, но не в нарушение соглашения.

В законе говорится о праве США приостановить выполнение Договора о РСМД в целом или отказаться от применения ряда его статей в свете «нарушения его положений» Россией.

Не позднее 30 дней после вступления закона в силу Белый дом обязан представить комитетам по иностранным делам обеих палат Конгресса США план действий на случай нарушения Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Также в законе фигурируют ограничения относительно Договора по открытому небу, который, по мнению американских конгрессменов, нарушает Россия. Авторы документа фактически вводят запрет на действия американских ВВС в рамках соглашения, пока глава Министерства обороны США лично не заверит профильные комитеты в превосходстве средств визуального наблюдения, установленных на выполняющих полеты самолетах, над теми, что установлены на их коммерческих аналогах. Президент США будет обязан сообщить Конгрессу о шагах, сделанных в ответ на «нарушения» России.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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