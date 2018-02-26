Пентагон назвал испытания российской ракеты нарушением договора РСМД

Россия разработала и испытала крылатую ракету наземного базирования в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о ракете SSC-8, и ей присвоен индекс 9M729. Трахтенберг утверждает, что таким образом Россия продолжает нарушать Договор по открытом небу и Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

СССР и США подписали ДРСМД 8 декабря 1987 года. Соглашение не позволяет сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Но страны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора.

В Конгрессе США заявляют, что в течение многих лет Россия открыто игнорирует обязательства в рамках ДРСМД. В МИД России считают, что тему исполнения положений ДРСМД используют в США лишь как очередной повод для применения новых ограничений.

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