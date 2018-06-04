Иран начал готовиться к возобновлению ядерной программы

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал министерству, отвечающему за атомную энергетику, подготовиться к увеличению мощностей по обогащению урана. Об этом пишет Press TV.

Аятолла заявил, что страна не может одновременно «находиться под санкциями, отказаться от своей ядерной программы и соблюдать ограничения», наложенные соглашением с шестеркой международных посредников. В связи с этим он приказал Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в срочном порядке предпринять необходимые шаги для возобновления обогащения урана вплоть до уровня в 190 тысяч ЕРР — единиц работы разделения, в которых измеряются работы по разделению изотопов.

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Ранее Иран выдвинул ЕС ультиматум из-за ядерной сделки: он продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе в том случае, если Европейский союз компенсирует урон, который Тегеран понесет из-за американских санкций.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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