Иран сравнил США с котом из «Тома и Джерри»

Высший руковолитель Ирана аятолла Али Хаменеи предрек Соединенным Штатам судьбу вечно проигрывающего кота из мультфильма «Том и Джерри». Его слова передает Bloomberg.

«США прибегают к разным политическим, экономическим, военным и пропагандистским уловкам чтобы нанести ущерб республике. Но все эти попытки проваливаются, — сказал он. — Как знаменитый кот Том, Вашингтон будет вечно проигрывать».

Слова Хаменеи стали реакцией на условия заключения нового соглашения с Ираном, выдвинутые Госдепом.

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21 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что США готовы сотрудничать с Тегераном только в случае, если тот прекратит работы по обогащению урана, остановит распространение баллистических ракет и перестанет поддерживать террористические группировки, действующие на Ближнем Востоке.

До этого Иран выдвинул ЕС ультиматум из-за ядерной сделки: он продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе в том случае, если Европейский союз компенсирует урон, который Тегеран понесет из-за американских санкций.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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