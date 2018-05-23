Иран поставил перед Европой семь условий для сохранения ядерной сделки

Иран выдвинул европейским странам семь условий, соблюдение которых сохранит приверженность Тегерана ядерной сделке. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera в своем Twitter со ссылкой на духовного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.

В частности, Тегеран настаивает на том, что Европа должна обеспечить гарантии для продажи иранской нефти, а также отсутствие препон для сотрудничества европейских банков с Ираном.

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21 мая Иран выдвинул ЕС ультиматум из-за ядерной сделки: он продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе в том случае, если Европейский союз компенсирует урон, который Тегеран понесет из-за американских санкций.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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