США назвали 12 условий для новой сделки с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул 12 условий заключения нового соглашения с Ираном. Об этом сообщает Associated Press.

Глава Госдепа пояснил, что Тегеран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония. Также Ирану следует остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую разработку ракет. Помимо этого, Тегеран должен прекратить поддержку террористическим группировкам, действующим на Ближнем Востоке.

Помпео отметил, что Ирану необходимо вывести из Сирии все силы, находящиеся под иранским командованием. По его словам, Вашингтон будет оказывать серьезное финансовое давление на Тегеран, чтобы усадить иранские власти за стол переговоров.

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21 мая Иран выдвинул ЕС ультиматум из-за ядерной сделки: он продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе в том случае, если Европейский союз компенсирует урон, который Тегеран понесет из-за американских санкций.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявлял, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий и продолжит соблюдать свои обязательства. Отказались выходить из соглашения также страны ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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