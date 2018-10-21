Белый дом задумал разорвать договор о наступательном вооружении

В Белом доме рассматривают возможность выхода из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, который был подписан с Россией несколько лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Окончательной позиции у нас еще нет, хотя имеется несколько соображений, включая повторное открытие переговоров, возвращение к модели Московского договора или продление. Однако последнее маловероятно», — указал он.

Такое заявление прозвучало на фоне решения нынешнего главы США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он обвинил Россию и Китай в нарушении соглашения, однако окончательное решение о разрыве договора пока не принято. Тем не менее, эту возможность уже поддержала Великобритания.

В российском МИД предупредили об ответных мерах, в том числе, военно-технического характера.

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Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года.

По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700. Кроме того, странам разрешалось иметь ограниченный, не учтенный в общем числе носителей, неядерный стратегический потенциал, размещенный в специальных районах под контролем сил орбитальной группировки. Одно из положений договора предусматривало его продление на пять лет по истечении срока действия.

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