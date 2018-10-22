Россия отреагировала на решение Трампа разорвать ракетный договор

Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нанесет вред общемировой безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 22 октября.

«Путин неоднократно говорил о том, что Соединенные Штаты де-факто предпринимают действия, которые размывают положения этого договора, которые идут в нарушение с положениями этого договора», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия и США остаются двумя ключевыми странами, «которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность».

В то же время, по его словам, существуют и другие проблемные вопросы, связанные с реализацией соглашения. «Многие страны в Азии и других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности», — пояснил он.

21 октября американский президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора РСМД. По его словам, РФ и Китай должны согласиться на новую сделку. В российском МИД осудили заявление президента США и пообещали принять меры.

В свою очередь, Лондон встал на сторону Вашингтона и обвинил Москву в несоблюдении условий ракетного договора.

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