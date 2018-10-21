Германия распекла Трампа за слова о выходе из ракетного договора

Госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен раскритиковал решение американского президента Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Разрушительное решение президента Трампа о выходе из ДРСМД. Мы продолжим работу по ядерному разоружению», — заключил он и добавил, что Россия должна выполнять свои обязательства по соглашению.

Ранее в штаб-квартире НАТО объявили, что ответственность за решение США о разрыве договора лежит на России. «На саммите НАТО в июле союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызвали целый спектр сомнений», — говорил представитель военно-политического блока.

Позицию Вашингтона поддержал и Лондон, который также обвинил Москву в несоблюдении условий соглашения.

О возможном выходе из договора Трамп объявил 21 октября. «Мы собираемся расторгнуть соглашение, а затем мы будем развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», — сказал он. В российском МИД в ответ на это пообещали принять меры, в том числе военно-технического характера.

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