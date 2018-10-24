Кремль отреагировал на желание Трампа начать гонку вооружений

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 24 октября.

«Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений. Это сделает мир более опасным», — сказал Песков.

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Представитель Кремля отметил, что на фоне подобных заявлений власти в первую очередь думают о национальных интересах и вопросах национальной безопасности России.

22 октября президент США Дональд Трамп заявил, что к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) должен присоединиться Китай. «Пока они не придут в чувство, мы будем наращивать ядерные вооружения», — сказал американский лидер.

Днем ранее Трамп анонсировал выход страны из договора РСМД. Он призвал Россию и Китай заключить новое соглашение. Дмитрий Песков позже отверг возможность заключения нового ракетного договора.

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