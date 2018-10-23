Китай назвал шантажом просьбу США по ракетному договору

Китай назвал шантажом высказывания представителей США о необходимости присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделала представитель МИД страны Хуа Чуньин, передает РИА Новости 23 октября, во вторник.

«Китай не потерпит шантажа ни в какой форме по вопросу необходимости его присоединения к договору о ракетах средней и меньшей дальности, вновь призывает США подумать прежде, чем принимать какое-либо решение о выходе из договора», — приводит ее слова агентство. Она также призвала Вашингтон «не плыть против течения».

Хуа Чуньин подчеркнула, что договор носит двусторонний характер и вовлекать в ситуацию Пекин — неправильно. Китай, по ее словам, «придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики и отстаивает собственные государственные интересы».

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22 октября президент США Дональд Трамп заявил, что к ДРСМД должен присоединиться Китай. «Пока они не придут в чувство, мы будем наращивать ядерные вооружения», — сказал американский лидер.

21 октября Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора РСМД. Он пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», однако речи о ядерном оружии тогда не шло. В Москве предупредили об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году тогдашним генсекретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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