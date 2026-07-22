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04:27, 22 июля 2026 (обновлено: 04:48, 22 июля 2026)Бывший СССР

Украина отказалась получать военную помощь от одной страны

РИА Новости: Украина больше не желает получать от Польши советские истребители МиГ-29
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: DAVID W CERNY / Reuters

Украина решила отказаться от военной помощи со стороны Польши. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, украинцев не устраивают советские истребители МиГ-29, которые поляки готовы им предоставить.

По словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Польши МиГ-29.

«Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», — добавил источник.

Киев считает, что данные самолеты недостаточно ценные без дорогостоящей модернизации, поэтому к ним нет никакого интереса.

Кроме того, ремонтировать и приводить истребители в пригодное для участия в боевых действиях состояние не собирается ни Варшава, ни Киев.

Ранее Соединенные Штаты Америки (США) отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов.

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