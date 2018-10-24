НАТО вступилась за США в вопросе о ракетном договоре

НАТО считает, что Россия, вероятно, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а США полностью выполняют свои обязательства. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС 24 октября, в среду.

По его словам, страны НАТО считают договор РСМД очень важным. «Мы все также уверены в соблюдении США положений этого договора, а для действия договора одной стороны недостаточно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как повлияет выход США из договора на безопасность европейских стран. От прямого ответа на вопрос генсек уклонился, отмечает ТАСС.

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Он добавил, что последствия такого решения Вашингтона послы стран обсудят на ближайшем заседании Совета НАТО.

21 октября Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора РСМД. Он пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», однако речи о ядерном оружии тогда не шло. В Москве предупредили об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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