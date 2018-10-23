Польша открестилась от американских ракет на своей территории

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что вопрос о размещении американского оружия в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на территории его страны пока не обсуждался. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает РИА Новости.

«Мы вообще пока не думали об этом. Это не было предметом дискуссии ни между польскими властями и военными, ни в общественном пространстве», — объяснил Дуда.

Польский президент также отметил, что считает действия США закономерным ответом на систематическое нарушение Россией договора РСМД. Он рассказал, что имеет сведения о прибытии очередных ракет в Калининград.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из ДРСМД. По словам американского лидера, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Он также отметил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем. В свою очередь российское внешнеполитическое ведомство отвергло возможность заключения нового ракетного договора и предупредило США об ответных мерах, не исключая, в том числе, их военно-технический характер.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в ходе советско-американской встречи Вашингтоне. Согласно документу, стороны обязались в течение трех лет уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования малой (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров). Кроме того, главы государств договорились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в дальнейшем. К июню 1991 года в США было уничтожено более 800 ракетных комплексов, в СССР — почти две тысячи.

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