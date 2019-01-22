Рабочий попротестовал на Красной площади и получил выгодное предложение

Житель Сухого Лога Свердловской области Рустам Корелин, протестовавший возле стен Кремля против низкой зарплаты на предприятии «ФОРЕС», получил предложение о работе от екатеринбургских бизнесменов, рассказал URA.RU заместитель директора компании СМУ-8 Александр Шакиров.

«Так нельзя поступать с людьми. Если Рустам — парень с руками, мы найдем ему применение», — сказал Шакиров. По его словам, фирма готова оплатить мужчине переезд в Екатеринбург и проживание, предоставить юридическую поддержку на время разбирательств с прежним работодателем.

Издание отмечает, что Корелин решил отказаться от этого предложения, он не захотел оставлять своих коллег, которые сейчас тоже «под колпаком», и у них нет возможности уйти в другое место. «Нас в бригаде пятеро, мы все работаем в одной смене. У двоих — по трое детей, поэтому уйти я не смогу. Я своих не брошу», — добавил свердловчанин.

Руслан Корелин приехал в Москву 17 января и в тот же день стоял с пикетом у Дома правительства на Краснопресненской набережной. Он держал в руках плакат, на котором было написано, что он работает шихтовщиком на вредном производстве и получает за это 25 тысяч рублей. На следующий день мужчина развернул свой баннер на Красной площади, через 10 минут его задержали и обвинили в нарушении правил пикетирования. На 31 января назначен суд. Корелину грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. После возвращения на работу он получил два взыскания и находится на грани увольнения.

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