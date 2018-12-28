Закрытие долгов по зарплате метростроевцам Петербурга осталось под вопросом

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко так и не смог гарантировать бастующим метростроевцам закрыть долги по зарплате перед Новым годом, накопившиеся за несколько месяцев Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Свои сомнения замглавы города высказал во время закрытой встречи с рабочими, которая состоялась 27 декабря.

По словам вице-губернатора, компания «Метрострой» должна различным организациям 23 миллиарда рублей. При этом долг перед метростроевцами по зарплате составляет сумму в 480 миллионов рублей. Замглавы города считает, что самая проблемная часть долга компании — 5 миллиардов рублей, которые по версии «Метростроя» Смольный не доплатил метростроевцам за возведение к Чемпионату мира по футболу станций «Новокрестовская» и «Беговая». «Метрострой» настаивает на пересчете контракта. Власти же полагают, что компания до сих пор не выполнила и не сдала все работы на станциях.

В ходе напряженного разговора с метростроевцами Николай Бондаренко попытался подробно рассказать рабочим о тяжелом финансовом положении, в котором оказался «Метрострой» в сложных взаиморасчетах с городом, подрядчиками, банками и налоговой инспекцией, а также о перипетиях компании с судебной властью.

Вице-губернатор обратил внимание на то, что деньги на продолжение оранжевой ветки от станции «Спасская» до «Горного института», по его мнению, использовались не по назначению, хотя рентабельность строительства на этом направлении составляет 20 процентов, а это очень большие деньги. На прямой вопрос рабочих: «Так где же тогда деньги?», Николай Бондаренко по свидетельствам очевидцев чуть ли не закричал: «Да кто его знает, где они!» и объяснил, что правительство города ограничено в возможности контролировать хозяйственную деятельность компании. После этого метростроевцы взяли с Николая Бондаренко слово, что он будет постоянно встречаться и общаться с бастующими рабочими до тех пор, пока полностью не будут погашены все долги по зарплате.

26 декабря около 30 рабочих отказались выходить из шахты строящейся станции метро «Театральная». Была объявлена голодовка. Строители заявили, что будут бастовать до тех пор, пока не получат зарплату.



