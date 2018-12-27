Метростроевцам Петербурга пообещали выдать зарплату за отказ от голодовки

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко встретился с бастующими метростроевцами, возводящими станцию «Театральная». Об этом сообщает агентство «Росбалт». Замглавы города пообещал рабочим выплатить 27 декабря долги по заработной плате.

Бюджет должен метростроевцам зарплату за сентябрь и октябрь. Однако ничего так и неизвестно относительно ноябрьской зарплаты. Как сообщал в октябре портал «Деловой Петербург» долги у «Метростроя» есть и за август 2018 года. Еще в мае состоялась встреча генерального директора «Метростроя» Николая Александрова с представителями профсоюзов. Уже тогда беседа касалась задержек выплаты зарплаты и сокращения численного состава организаций в связи с окончанием строительства Невско-Василеостровской линии. По свидетельствам метростроевцев последние два года зарплату платят нерегулярно. Кроме того, рабочие до сих пор не знают будет ли у них работа в следующем году.

Названа и причина по которой существуют постоянные задержки с зарплатой. Версия «Метростроя» заключается в том, что все время отстает приемка заказчиком — городским комитетом по по развитию транспортной инфраструктуры выполненных работ. «Метростой» сдал городу работы на сумму порядка 1 миллиарда рублей и ожидает их оплаты до окончания 2018 года.

26 декабря около 30 рабочих спустились в шахту строящейся станции «Театральная» и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату. Ситуацию взял под личный контроль врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.