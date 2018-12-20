Житель Карпинска объявил голодовку в знак протеста против «разбазаривания денег»

Во время заседания думы Карпинска (Свердловская область) житель города Леонид Дума объявил о намерении начать голодовку в знак протеста против действия властей муниципалитета, сообщает ресурс Znak.com.

Житель Карпинска, как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», считает, что местные власти «разбазаривают деньги». Речь, в частности, шла о сумме в 300 тысяч рублей, выделенных из городского бюджета на обустройство уличного освещения на 200-метровом участке улицы Клубной от дороги в Краснотурьинск до скважины.

По мнению Леонида Думы, это освещение на указанном участке неуместно, так как там никто не живет. При этом в остальной части поселка, где есть жильцы, по его словам. «хоть глаз выколи», и местные жители не понимают, почему нужно освещать именно этот участок.

Мэр Андрей Клопов заявил, что участок освещен для того, чтобы люди, не проживающие в поселке, могли добраться до скважины. «Проектно-сметная документация по освещению улицы есть, но чтобы реализовать этот проект, нужна достаточно значительная сумма денег, которую мы в одночасье вам выделить, конечно, не можем», — отметил мэр, пообещав заниматься этим вопросом. «Если у нас есть проект, мы должны его реализовать, — сообщил он Леониду Думе. — Мы в этом году и так сделали достаточно для того, чтобы смонтировать освещение в городе. Это и Калинина, и Валенторская, это улица 9 Мая, это Лесопильная, Нахимова, Чайковского, Угольщиков. Представляете, какой объем работ мы сделали? Ваш вопрос будет решаться на перспективу».

Несмотря на слова мэра, Леонид Дума настаивал на неправоте чиновников, которые тратят бюджетные деньги на освещение никому не нужного участка. «В знак того, что вы не отреагировали не только на мое заявление, но и на подписи 50-ти жителей поселка, с завтрашнего дня я объявляю бессрочную голодовку», — сказал он депутатам и главе города Андрею Клопову, после чего покинул заседание думы.