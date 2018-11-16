Российский начальник расстрелял возмутившегося задержкой зарплаты сотрудника

Генеральный директор калининградской компании по производству металлических изделий был задержан после того, как расстрелял из травматического пистолета сотрудника, требовавшего выплатить ему долги по зарплате, сообщает пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.

По информации ведомства, конфликт между 45-летним директором и его 47-летним подчиненным произошел утром в четверг, 15 ноября. Работник выразил возмущение задержкой зарплаты, в ответ глава фирмы, ранее судимый, не менее четырех раз выстрелил ему в голову и туловище.

По данным «Интерфакса», пострадавший был госпитализирован, ему потребовалась операция.

Директор фирмы был задержан вместе с приятелем, «принимавшим участие в перебранке». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство»), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее прокуратура Челябинска выявила 16-миллионный долг по зарплатам водителям автобусов и кондукторам, которые устроили забастовку и отказались выходить на линию. Согласно результатам проверки, без денег полтысячи работников оставил директор компании и депутат Гордумы Дмитрий Холод. В его отношении возбуждено административное дело о невыплате зарплаты (часть 6 статьи 5.27 КоАП).

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