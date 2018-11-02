Депутат несколько месяцев не платил зарплату водителям автобусов и кондукторам

Прокуратура Курчатовского района Челябинска выявила 16-миллионный долг по зарплатам водителям автобусов и кондукторам ООО «Общественный городской транспорт», которые ранее в пятницу, 2 ноября, устроили забастовку и отказались выходить на линию, пишет «ФедералПресс».

Согласно результатам проверки, директор компании и депутат Гордумы Дмитрий Холод оставил без денег 492 работника. 50 их них не получали зарплату с августа, другие — с сентября. Некоторым пострадавшим повезло больше — им приходил аванс за октябрь.

В отношении Холода возбуждено административное дело о невыплате зарплаты (часть 6 статьи 5.27 КоАП). Началась доследседственная проверка. Следователям предстоит выяснить, есть ли в действиях депутата признаки уголовного преступления о задержке зарплаты свыше трех месяцев (статья 145 УК).

«Коммерсантъ» сообщает, что городские власти обещали исправить ситуацию и выплатить деньги до 8 ноября. В мэрии изданию сказали, что долги образовались «из-за задержки в оформлении документов на компенсацию затрат по перевозке льготной категории пассажиров».

«Деньги на компенсацию расходов в бюджете есть и зарезервированы. Сейчас речь идет о сумме порядка 10 миллионов рублей. В настоящее время все автобусы вышли на линию и перевозят пассажиров», — добавили чиновники.

Ситуация находится на личном контроле главы администрации Челябинска Евгения Тефтелева.

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