Россия
 
Последние новости
Германия отказалась признать зависимость от России
F-35B впервые сели на «Королеву Елизавету»
Похожая на вьетнамскую свинью собака похудела и начала новую жизнь
Сотни жителей Махачкалы вышли на улицы из-за убийства силовиками двух пастухов
Предсказан политический конец Порошенко
«Отравителя Скрипаля» связали с бывшим президентом Украины
В ЦСКА порадовались уходу Акинфеева из сборной
Москвичей свяжут с космосом 
Умер ведущий легендарного детского телешоу
Уволенный с 23 окладами воронежский чиновник уйдет на пенсию со второй попытки
Новости партнеров

В Якутии пожарные не дождались нормальной зарплаты и начали новую голодовку

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутии устроили повторную голодовку после того, как начальство полгода не выполняло обещание повысить им зарплату. В забастовке участвуют 14 человек, сообщил ТАСС глава независимого профсоюза пожарных Якутии Андрей Холтосунов.

После первой голодовки в апреле между республиканскими властями и протестующими был подписан протокол, главным пунктом которого стало обещание оплачивать труд по фактически отработанному времени. По словам Холтосунова, до сих пор это требование не выполнено. Пожарные продолжают работать по 183-192 часа в неделю при норме в 140 часов, и за это им не доплачивают. Были ли выполнены другие обещания, агентство не уточняет.

Ситуация в пожарной части начала ухудшаться три года назад после смены начальства. Активно жаловаться на условия работы сотрудники стали в конце 2017 года. По их словам, на двух пожарных приходилась одна каска, зимой в мороз работать приходилось в летних резиновых сапогах, ремонт машин и старого, аварийного здания части работники оплачивали сами. Они получали не больше 35 тысяч рублей, их постоянно лишали премий, в то время как в других частях средняя зарплата составляла 50-60 тысяч.

Пожарные неоднократно выигрывали суды против руководства, но ничего не менялось. В апреле 2018-го они начали голодовку и потребовали нормальных зарплат, новое снаряжение и достойные условия труда.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Якутии пожарные начали голодовку из-за низких зарплат и нехватки снаряжения
ФСИН продемонстрировала голодающего Сенцова
Девять участников голодовки шахтеров в Забайкалье госпитализированы
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»

Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
19:3230 сентября

Пенсионеров поздравили с Днем пожилого человека

17:51Сегодня

Уволенный с 23 окладами воронежский чиновник уйдет на пенсию со второй попытки

16:36Сегодня

В Ингушетии нашли новый способ выразить протест против передачи земель Чечне

00:0130 сентября

«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений» 

Фастфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
19:0230 сентября

Кадыров напомнил о последствиях для США в случае морской блокады России

16:07Сегодня

В Перми воспитательница заклеила малышу рот скотчем и поплатилась

15:24Сегодня

Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны россиянам

Россия21:4025 сентября

«Выбегать на площади голыми — перебор»

Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
17:4230 сентября

Глава Ингушетии заговорил о границе с Чечней и вспомнил о врагах народа

13:27Сегодня

Раскрыта причина встречи Путина с президентом Сербии

14:16Сегодня

Запытанного в ярославской колонии выпустят на свободу

Россия
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
В Якутии пожарные не дождались нормальной зарплаты и начали новую голодовку
Уволенный с 23 окладами воронежский чиновник уйдет на пенсию со второй попытки
В Ингушетии нашли новый способ выразить протест против передачи земель Чечне
В Перми воспитательница заклеила малышу рот скотчем и поплатилась
Все материалы
Мир
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
По ошибке запустившего ракету над Эстонией пилота наказали
Жертв цунами закопают в огромной братской могиле
Индонезийцы пережили цунами и пошли грабить магазины
Раскрыты подробности о работе «отравителя Скрипаля»
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Ли Сын МанБог и президент
Он продал Корею американцам и уничтожил всех недовольных
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Российский истребитель подобрался к кораблям Украины и попал на видео
«Отравителя Скрипаля» связали с бывшим президентом Украины
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Не довезли
Компания «Возовоз» близка к фиаско
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
В России остался последний олигарх
В России задумали вернуть пиво в ларьки
США помирились с Канадой
Средний долг пенсионера перед банком перевалил за 100 тысяч рублей
Все материалы
Силовые структуры
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
Владимир ВагинКонечная для Вагона
В США его считали лидером русской мафии. Его смерть в тюрьме — загадка для всех
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Экс-следователя МВД арестовали за растрату 50 миллионов рублей из вещдоков
Появились подробности жизни сестер Хачатурян после СИЗО
Американец создал детскую порностудию в Челябинске и сел
Московские полицейские обстреляли прохожего за замечание
Все материалы
Наука и техника
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Раскрыта длительность полета замены Ту-160 и Ту-22М3
F-35B впервые сели на «Королеву Елизавету»
В НАСА поищут инопланетные технологии
У МиГ-31 заметили противоспутниковую ракету
Нобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевОтстоял
Акинфеев ушел из сборной. Он был первым, несмотря на провалы
Джоэл Боломбой«Считаю себя русским»
Он родился на Украине, но мечтает сыграть за Россию. Почему?
В ЦСКА порадовались уходу Акинфеева из сборной
Гонщик попал под колеса соперника и выжил
Бойцы MMA устали во время поединка и бросили драться
Зидан воссоединится с Роналду
Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России
Все материалы
Культура
«Я не боюсь смерти»
Умер лучший певец XX века Шарль Азнавур
Женское тело в корсете
Ленин был ее феей. Она уехала на Запад и умерла нелепой смертью
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
Опубликовано предсмертное фото Азнавура
Вышел посмертный клип рэпера XXXTentacion
Умер Шарль Азнавур
Певица Хлебникова нашла тело бывшего мужа у себя дома
Все материалы
Интернет и СМИ
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Киселев обозлился на автора статьи о его вилле в Коктебеле и пошел в полицию
Крымчанам запретили читать про виллу Киселева в Коктебеле
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Умер ведущий легендарного детского телешоу
Популярный видеоблогер скончался от рака
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Мать Кейт Миддлтон уличили в продаже «извращенного» детского костюма
Раскрыт вред от мытья головы
Перечислена ставшая модной нелепая одежда из прошлого
Одежда Ким Кардашьян пошла на костюм для Хеллоуина
Все материалы
Путешествия
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Турист отравился едой в Хургаде и оказался при смерти
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Пермский бодибилдер пригрозил взорвать самолет и поплатился
Все материалы
Из жизни
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
«Вечно молодая» 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности
Печенье с предсказанием принесло американцу миллион
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
Слишком близко
Солнце, тепло и яркие цвета остались в прошлом. И на этих снимках
Старушка напугала голого взломщика челюстями
Убитый медведь отомстил охотнику
Все материалы
Будь проще!
Первая встреча с обновленным Jeep Cherokee, который после рестайлинга стал таким же, как все
Видео: smart или квартира?
2.2 млн рублей за крохотный smart fortwo — почему он столько стоит?
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
Появились подробности о «народном кроссовере» Volkswagen для России
Skoda представила первый RS-кроссовер
Полностью раскрыт дизайн новой «трешки» BMW
Все материалы
Дом
«Я схватила сковородку и жахнула в ответ»
Московская старушка превратила жизнь соседки из провинции в кошмар
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Названы новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами
Житель Анапы заработал более 100 миллионов рублей на несуществующих квартирах
Рынку ипотеки пообещали беспрецедентный рост
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Все материалы