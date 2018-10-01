В Якутии пожарные не дождались нормальной зарплаты и начали новую голодовку

Сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутии устроили повторную голодовку после того, как начальство полгода не выполняло обещание повысить им зарплату. В забастовке участвуют 14 человек, сообщил ТАСС глава независимого профсоюза пожарных Якутии Андрей Холтосунов.

После первой голодовки в апреле между республиканскими властями и протестующими был подписан протокол, главным пунктом которого стало обещание оплачивать труд по фактически отработанному времени. По словам Холтосунова, до сих пор это требование не выполнено. Пожарные продолжают работать по 183-192 часа в неделю при норме в 140 часов, и за это им не доплачивают. Были ли выполнены другие обещания, агентство не уточняет.

Ситуация в пожарной части начала ухудшаться три года назад после смены начальства. Активно жаловаться на условия работы сотрудники стали в конце 2017 года. По их словам, на двух пожарных приходилась одна каска, зимой в мороз работать приходилось в летних резиновых сапогах, ремонт машин и старого, аварийного здания части работники оплачивали сами. Они получали не больше 35 тысяч рублей, их постоянно лишали премий, в то время как в других частях средняя зарплата составляла 50-60 тысяч.

Пожарные неоднократно выигрывали суды против руководства, но ничего не менялось. В апреле 2018-го они начали голодовку и потребовали нормальных зарплат, новое снаряжение и достойные условия труда.

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