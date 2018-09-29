ФСИН продемонстрировала голодающего Сенцова

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Снимок выложен на сайте регионального управления ведомства.

Во ФСИН сообщили, что в пятницу, 28 сентября, Сенцова вывезли в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнили дополнительные исследования. «Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения», — говорится в сообщении.

Сенцов объявил голодовку в середине мая и намеревался прекратить ее только в случае освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

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В сентябре он написал письмо своей сестре и признался, что не верит в благополучный исход. «Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия — это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», — говорилось в письме.

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