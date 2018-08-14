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Голодающий Сенцов оказался под угрозой отказа внутренних органов

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Олег Сенцов

Лечащий врач голодающего три месяца украинского режиссера Олега Сенцова опасается, что его состояние может сильно ухудшиться и откажут внутренние органы. Об этом «МБХ.Медиа» рассказала правозащитник, журналистка Зоя Светова, посетившая режиссера в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги.

«Сенцов в основном лежит, похудел, по его словам, на 17 килограммов, по словам врачей — на 11 килограммов, говорит, что быстро устает, периодически появляются боли в сердце. Его состояние меняется в течение дня. Лечащий врач прогнозов не делал, но сказал, что хорошо бы уже прекратить голодовку. Могут отказать внутренние органы», — отметила Светова.

В разговоре с RTVI правозащитница добавила, что медики делают заключенному поддерживающие капельницы и дают ему питательную смесь, но это «не может спасти его жизнь».

Сам Сенцов оценивает свое состояние как «еще не критическое, предкритическое», но он не собирается прекращать голодовку.

В начале июля сообщалось, что после двух месяцев голодовки осужденный похудел на 15 килограммов, при росте 190 сантиметров его вес составлял 75 килограммов. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в тот момент Сенцов якобы набрал несколько килограммов, поэтому его акцию протеста можно назвать «лечебным голоданием».

С начала голодовки к режиссеру не может попасть украинский омбудсмен Людмила Денисова. 9 августа она получила от Москальковой актуальные фотографии Сенцова, на которых из-за мешковатой одежды не видно очертаний тела, но выглядел он изможденным, а лицо было исхудавшим.

В августе 2015 года Сенцов был признан виновным в организации нескольких поджогов и терактов в Крыму и Симферополе и приговорен к 20 годам строгого режима. Свою вину он не признал. 14 мая заключенный объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политических заключенных, к которым он себя относит, несмотря на российское гражданство — Сенцов проживал в Крыму и после присоединения полуострова к России автоматически стал российским гражданином.

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