Сестра сидящего в тюрьме Олега Сенцова рассказала о его состоянии

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает срок в ямальской колонии «Белый медведь» и голодает почти два месяца, похудел на 15 килограммов. Об этом телеканалу «Громадское» сообщила двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан, которую впервые пустили к нему на свидание с момента оглашения приговора.

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Женщина уточнила, что здоровье Сенцова позволило ему прийти на встречу без помощи медиков, но его состояние ухудшается к вечеру.

«Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу», — цитирует «Громадское» Наталью Каплан.

Она добавила, что при росте 190 сантиметров Сенцов весит 75 килограммов.

14 мая режиссер объявил голодовку и намеревался прекратить ее только в случае освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. Спустя месяц уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов находится на «лечебном голодании» и даже несколько прибавил в весе, однако адвокат заключенного Дмитрий Динзе опроверг эту информацию: по его данным, режиссер похудел на 13 килограммов.

В августе 2015 года Олег Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в нескольких поджогах, подготовке теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину он не признает.

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