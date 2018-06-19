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Кремль ответил вступившимся за Сенцова деятелям культуры

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо деятелей культуры к главе государства с просьбой помиловать режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 19 июня.

«Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что осужденный сам должен инициировать решение вопроса о помиловании. Он также уточнил, что в администрации президента видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры.

Ранее во вторник 12 деятелей культуры попросили президента Владимира Путина помиловать осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. «Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает», — говорится в обращении, опубликованном на сайте «Эха Москвы»

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта. Свою вину Сенцов отрицает, в середине мая этого года он объявил бессрочную голодовку.

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