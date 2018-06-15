Стивен Кинг потребовал выпустить из российской тюрьмы голодающего Сенцова

Американский писатель Стивен Кинг призвал поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов в Крыму. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня первый день чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Сенцова. Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды», — написал Кинг.

Украинский режиссер, отбывающий наказание в ямальской колонии «Белый медведь», объявил голодовку 14 мая. Единственным условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

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Российские спецслужбы задержали режиссера 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. Также его обвиняли в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России». В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.

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