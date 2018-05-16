Украинский режиссер Сенцов объявил голодовку «до победного конца»

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в России за подготовку терактов, объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката режиссера Дмитрия Динзе.

Единственным условием прекращения голодовки Сенцов назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России. По словам адвоката, режиссер упомянул о 64 украинцах, отбывающих наказание в РФ. Их имена он не уточнял и не просил освобождения для себя.

Как сообщает адвокат Сенцова, его клиент заранее начал готовиться к голодовке, отказался от продуктовых передач и принимал минимальное количество пищи. В колонию к режиссеру приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН, которые предлагали ему отказаться от голодовки. В ответ кинематографист заявил, что «голодовка продлится до победного конца»: либо он умрет, либо его требования начнут выполнять.

Сенцов содержится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники ФСБ задержали его 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. Также его обвиняли в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России».

В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.

Сразу после ареста режиссера украинский МИД выразил свое возмущение и потребовал его немедленного освобождения. Впоследствии украинское руководство неоднократно называло дело Сенцова сфабрикованным и нарушающим международное право. С аналогичными заявлениями выступили представители ЕС, США и западных неправительственных организаций.

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