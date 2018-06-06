Голодающий в российской тюрьме украинский режиссер приготовился умереть

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в России за подготовку терактов и объявивший бессрочную голодовку, готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. Об этом в среду, 6 июня, сообщила представлявшая интересы Сенцова в России адвокат Ольга Динзе, передает УНИАН.

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«Он находится действительно на пределе, все очень плохо, уже все очень плохо. Врач колонии действительно обеспокоен, и, как он полагает, на этой неделе, в течение недели будет решаться вопрос о принудительном его кормлении через капельницу через нос», — рассказала она.

Сам врач заявил, что не даст «человеку умереть здесь». «Сенцов к этому готов, готов к смерти, я имею в виду, не к принудительному кормлению, он будет от него отказываться», — указала Динзе.

«Сенцов выполняет то, о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки. "Я буду голодать до смерти", — сказал он», — добавила адвокат.

Украинский режиссер, отбывающий наказание в ямальской колонии «Белый медведь», объявил голодовку 16 мая. Единственным условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

Российские спецслужбы задержали режиссера 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. Также его обвиняли в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России». В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.

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