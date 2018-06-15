Украинский омбудсмен попыталась навестить голодающего в России Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за организацию терактов в Крыму. Об этом сама Денисова рассказала РБК в пятницу, 15 июня.

По ее словам, она уже встретилась с руководством колонии, однако встреча не увенчалась успехом, и пообщаться с Сенцовым омбудсмену пока не удалось. «Мы переговорили, они сказали, что у них пока нет никаких решений, теперь мы ждем каких-то действий со стороны Российской Федерации», — пояснила Денисова.

Ранее Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что прилетела в Салехард, который располагается в 22 километрах от города Лабытнанги, где находится Сенцов.

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В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила ТАСС, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа незаконно. «Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины), получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью, получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека — Сенцова», — рассказала Москалькова.

14 мая Сенцов, отбывающий наказание в ямальской колонии «Белый медведь», объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

Российские спецслужбы задержали режиссера 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. Также его обвиняли в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России». В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.

Сразу после ареста режиссера украинский МИД выразил свое возмущение и потребовал его немедленного освобождения. Впоследствии украинское руководство неоднократно называло дело Сенцова сфабрикованным и нарушающим международное право. С аналогичными заявлениями выступили представители ЕС, США и западных неправительственных организаций.

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