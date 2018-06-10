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Голодающий украинский режиссер-террорист похвалил свою тюрьму

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Олег Сенцов

Голодающий в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о состоянии своего здоровья. Об этом говорится в его письме правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, передает «Громадське».

Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не беспокойтесь, — написал он.

14 мая Сенцов, отбывающий наказание в ямальской колонии «Белый медведь», объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

Российские спецслужбы задержали режиссера 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. Также его обвиняли в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России». В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.

Сразу после ареста режиссера украинский МИД выразил свое возмущение и потребовал его немедленного освобождения. Впоследствии украинское руководство неоднократно называло дело Сенцова сфабрикованным и нарушающим международное право. С аналогичными заявлениями выступили представители ЕС, США и западных неправительственных организаций.

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