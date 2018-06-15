Украинский режиссер голодал больше месяца и набрал два килограмма

За время голодовки украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в ямальской колонии «Белый медведь», прибавил в весе два килограмма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Правозащитница заверила, что состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное. «Он каждый день — с его разрешения — получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов», — заявила Москалькова в интервью екатеринбургскому «Четвертому каналу», цитирует агентство.

Ранее представлявшая интересы Сенцова в России адвокат Ольга Динзе сообщила, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. «Сенцов выполняет то, о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки. "Я буду голодать до смерти", — сказал он», — пояснила защитница.

14 мая режиссер потребовал освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России, и объявил голодовку. Единственным условием прекращения протеста он назвал исполнение своего требования. 1 июня к его акции в знак поддержки присоединился российский журналист Шура Буртин.

Сенцов был задержан российскими спецслужбами 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, режиссер с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовил серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов не признал.

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