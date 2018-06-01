Российский журналист начал голодовку в поддержку украинского режиссера

Российский журналист Шура Буртин объявил голодовку в поддержку голодающего 19-й день украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом Буртин сообщил в Facebook.

«Друзья, мне надоело репостить фразу "Олег Сенцов, очередной день голодовки". Репостнешь, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым. Кажется, что мы просто хором ведем обратный отсчет — девять-восемь-семь — до смерти человека. А парень он, кажется, сильный — возьмет, да и правда умрет. Что я тогда почувствую?» — написал журналист.

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Он напомнил, что осужденный с Сенцовым за подготовку терактов в Крыму Александр Кольченко также объявил голодовку, несмотря на то, что недавно вышел из карцера и лежал в тюремной больнице с дистрофией. «А мне что мешает? Для этого необязательно сидеть в тюрьме, это действие свободного человека. На всякий случай замечу: мне абсолютно все равно, чей Крым. Речь просто о человеке, которого посадили на 20 лет за выдуманное преступление. А человек оказался крутой и благородный, голодает за чужую свободу», — добавил журналист.

Буртин также призвал публичных деятелей присоединиться к его акции, чтобы «чуть-чуть на что-то повлиять».

Украинский режиссер, отбывающий наказание в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе, объявил голодовку 16 мая. Единственным условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года. По версии следствия, он занимался формированием террористического подполья. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.

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