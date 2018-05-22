На Украине заявили о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Министерство иностранных дел Украины допускает обмен главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает издание «Новое время».

«Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы объявляли заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров (крымскотатарские политики, осужденные в России, переданные и освобожденные в Турции — прим. «Ленты.ру»), видимо, еще не были бы освобождены. Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», — ответила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца на вопрос о возможности обмена Вышинского на Сенцова.

Она также заявила, что все граждане России, которые задержаны или осуждены на Украине, являются преступниками, в то время как украинцев, арестованных на территории РФ, в Киеве считают политзаключенными.

Как сообщал «Интерфакс», пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко ранее допускал обмен Вышинского. Правда тогда шла речь о его обмене на арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая в Киеве. Спустя два дня суд арестовал его на два месяца по обвинению в государственной измене. Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Сенцов осужден в 2015 году российским судом на 20 лет. Его признали виновным в подготовке терактов в Симферополе в 2014 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!