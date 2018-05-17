Украинский суд арестовал российского журналиста

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский арестован по решению суда в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

«Шестьдесят дней арест без залога», — уточнил представитель защиты.

Во вторник, 15 мая, в офис РИА Новости Украина в Киеве ворвались сотрудники СБУ. Спецслужбы объяснили обыски следственными действиями в отношении СМИ, «подконтрольных России». Мероприятие продолжалось около восьми часов.

Вышинский был задержан в это же время возле своего дома. По данным СБУ, его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Руководитель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал освободить Вышинского и пообещал обратиться в международные организации для того, чтобы украинские спецслужбы перестали преследовать журналистов из России.

Государственный департамент США не смог однозначно оценить задержания: официальный представитель призвала соблюдать законы, но вместе с тем добавила, что понимает обеспокоенность Украины из-за «активной российской пропаганды». В ОБСЕ выразили схожую точку зрения.

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