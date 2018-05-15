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В офис РИА Новости Украина ворвались сотрудники СБУ

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В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина, сообщается на сайте российского подразделения агентства.

Утром 15 мая в офисе появились люди в форме с надписью СБУ. По словам очевидцев, неизвестные с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь, уточняет агентство.

В СБУ уточнили, что мероприятие проходит в рамках следственных действий в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

«Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины», — сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Кроме того, стало известно, что рядом со своим домом был задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

9 мая стало известно, что СБУ выдворила журналисток российских телеканалов (Первого канала и телеканала «Россия»), готовивших репортаж о праздновании Дня Победы. Как заявили в ведомстве, материалы, над которыми работали репортеры, «планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».

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