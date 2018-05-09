Москва ответила на высылку российских репортеров с Украины

Высылка с Украины репортеров Первого канала и «России» (ВГТРК) — это несоблюдение международных договоренностей, заявили в российском посольстве в Киеве. Об этом в среду, 9 мая, сообщает ТАСС.

«Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений», — отмечается в ответе диппредставительства.

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В своем заявлении дипломаты сослались на пункты Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Российская сторона призвала Украину предпринять меры по предотвращению действий, которые ухудшают диалог между странами.

Ранее в среду сообщалось, что журналистов выдворили из соседнего государства за подготовку репортажа о праздновании Дня Победы. «По замыслу российских пропагандисток, отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения», — пояснили в СБУ.

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