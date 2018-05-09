Российских репортеров выгнали с Украины за репортаж о Дне Победы

Служба безопасности Украины выдворила из страны журналистов российских телеканалов, готовивших репортаж о праздновании Дня Победы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Депортации подверглись сотрудницы Первого канала и телеканала «Россия». «По замыслу российских пропагандисток отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения», — говорится в сообщении.

Расследование велось в рамках противодействия «вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство». Деятельность указанных телеканалов ограничена в стране согласно указу президента Петра Порошенко от 15 мая 2017 года.

Материалы по теме «Жертва Русского мира» Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны

Соловьева была принудительно выслана в Россию, Юрьева — в Казахстан. Им обеим запрещено возвращаться на Украину в ближайшие три года.

Как сообщает Первый канал, Соловьеву задержали утром 9 мая на выходе из отеля. Журналистка должна была подготовить материал о шествии «Бессмертного полка» в Киеве. «Репортера Первого канала обвинили в подготовке тенденциозного репортажа, и это при том, что собственно к съемкам и подготовке материала ей, судя по всему, не дали даже приступить», — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время акции «Бессмертный полк» в Киеве прошли задержания людей, а также драки из-за появления советской символики. Порошенко назвал «Бессмертный полк» «подразделением Вооруженных сил России», в чьи задачи входит поддержка гибридной войны против Украины, Евросоюза, США и «всего мира».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!