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«Бессмертный полк» в Киеве прошел с драками, задержаниями и глумлением

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Флешмоб противников акции

На акции «Бессмертный полк» в Киеве задержали людей за использование запрещенной на Украине советской символики. Об этом сообщил телеканалу «112 Украина» глава городской полиции Андрей Крищенко.

«У нас было двое задержанных, которые пытались использовать запрещенную символику, и два человека, которые пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий, произошли столкновения. Задержанные доставлены в районное управление», — сказал он и добавил, что один из них пытался пронести охотничье ружье.

Корреспондент телеканала уточняет, что одной из задержанных оказалась женщина с георгиевской ленточкой и портретом убитого журналиста Олеся Бузины.

Одновременно с шествием в центре города прошел флешмоб противников «Бессмертного полка», передает РИА Новости. Они принесли портреты героев популярной компьютерной игры World of Warcraft, стилизованные под портреты ветеранов войны.

Кроме того, как сообщается на сайте полиции Киева, в самом начале шествия произошла драка, в результате которой избили мужчину 1954 года рождения. Нападавший задержан. Всего в мероприятии приняли участие четыре тысячи человек.

Издание «Страна.ua» уточняет, что драка возникла из-за советской символики — красной звезды, изображенной на плакате участвующего в шествии пенсионера. Националист сначала заставлял его объясниться, а затем потребовал уничтожить плакат. Также в ходе мероприятий за драку задержан националист из организации «Монолит».

Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на акции «Первая минута мира», назвал «Бессмертный полк» «подразделением Вооруженных сил России», в чьи задачи входит поддержка гибридной войны против Украины, Евросоюза, США и «всего мира».

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