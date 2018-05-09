Порошенко испугался «Бессмертного полка» и процитировал Окуджаву

Президент Украины Петр Порошенко выступил в Киеве с речью на акции «Первая минута мира», и рассказал о разнице празднования Дня Победы в Киеве и Москве. Стенограмма размещена на на его официальном сайте.

«Обратите внимание — у них эту войну выиграл Сталин, у нас эту войну выиграл народ. Вдумаемся, насколько же по-разному мы видим и отмечаем одну и ту же дату. Они празднуют в милитарном угаре, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой», — заявил он.

«Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как подразделение своих Вооруженных сил, чья задача — участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами и не только против Украины, но и против Европейского Союза, Соединенных Штатов, других стран и, собственно говоря, против всего мира», — добавил Порошенко.

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«"А значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим". Старшие украинцы очень хорошо помнят эту песню солдата-фронтовика Булата Окуджавы. Но мы тем и отличаемся, что для нас цена имеет значение. И человеческие жизни для украинского Отечества являются несравнимо большей ценностью, чем они были для "советской Родины". Ни одна война, к сожалению, не может обойтись без жертв и падения уровня жизни. Но для нас в равной степени неприемлемы как капитуляция, так и победа ценой колоссальных и недопустимых жертв», — отметил украинский лидер.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, держат в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против нацистов в Великой Отечественной войне. Украинские радикалы пообещали провести акцию «Бессмертная дивизия» и выйти с портретами солдат из дивизии СС «Галичина» (боевое и карательное соединение, состоявшее из украинских добровольцев и воевавшее на стороне нацистской Германии — прим. Ленты.ру).

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