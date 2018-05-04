Мэрия Киева разрешила националистам сорвать шествие «Бессмертного полка»

«Организация украинских националистов» (ОУН, деятельность организации запрещена в России) подала заявку на шествие в Киеве 9 мая. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает РИА Новости.

Мэрия Киева зарегистрировала соответствующее обращение радикалов, акция запланирована с 09:00 до 21:00 по местному времени (совпадает с московским). Целью акции обозначено «общественное патрулирование улиц для предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре Киева».

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В городской администрации указали, что зарегистрировали заявки нескольких гражданских организаций. Во время этих акций ветераны Второй мировой войны пройдут маршем по центру Киева и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы. Аналогичные заявки подали и несколько политических партий.

3 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в украинской столице на 9 мая запланировано проведение акции «Бессмертный полк», в которой примет участие до трех тысяч человек. Он подчеркивал, что заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у правоохранителей не было. При этом лидер запрещенной в России организации «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что акция против участников «Бессмертного полка» будет иметь место. «В поддержку ватного пропагандистского хэппенинга "Бессмертный полк", мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". 8 и 9 мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен», — написал Корчинский.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, держат в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против нацистов в Великой Отечественной войне.

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