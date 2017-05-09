На «Бессмертный полк» в Запорожье принесли портреты персонажей «Игры престолов»

В Запорожье несколько участников акции «Бессмертный полк» принесли стилизованные под фотографии военного времени изображения героев сериала «Игра престолов». Об этом во вторник, 9 мая, сообщает 061.ua.

Акция памяти прошла возле городской мэрии. Отмечается, что некоторые несли не только портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, но и красные флаги, а также пели советские песни. Это спровоцировало столкновения между участниками шествия и украинскими активистами.

На Украине идет процесс декоммунизации в соответствии с принятым в 2015 году законом. В настоящее время в стране «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России, Украины и других странах. Участники шествия несут фотографии своих родственников, сражавшихся против фашистов в Великой Отечественной войне. В Киеве в этом году акция собрала более 1,5 тысячи участников.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Премьера седьмой, предпоследней части состоится 16 июля. Литературной основой сериала стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».