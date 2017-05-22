На Украине арестовали 73-летнего организатора акции «Бессмертный полк»

В украинской Виннице по подозрению в государственной измене арестовали 73-летнего заместителя председателя партии «Союз левых сил» Ивана Бондарчука. Как сообщил в своем Facebook лидер политического движения Василий Волга, тот занимался организацией шествия «Бессмертного полка» 9 Мая.

«Арестовали Ивана Николаевича за "измену Родине". Его обвиняют в том, что он готовил протестную акцию против президента Порошенко. Грозит Ивану Николаевичу пятнадцать лет тюрьмы. Что это на самом деле? Это месть за 9 Мая. Сегодня они будут мстить всем, кто организовывал "Бессмертный полк", всем, кто вышел на 9 Мая с портретами своих предков-освободителей» — заявил Волга.

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Он добавил, что накануне в мелитопольский офис «Союза Левых Сил» неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

3 мая лидер запрещенной в России «Организации украинских националистов» Николай Кохановский призвал помешать шествию в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и провести акцию «Смертный полк». Позднее в Службе безопасности Украины заявили, что не видят оснований для запрета маршей «Бессмертного полка» в стране.

5 мая депутат Верховной Рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко пообещал отучить жителей страны праздновать 9 Мая в течение 5-6 лет.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, несут в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против фашистов в Великой Отечественной войне.