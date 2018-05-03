Украинские радикалы бросят дивизию СС «Галичина» против «Бессмертного полка»

В Киеве на 9 мая запланировано проведение акции «Бессмертный полк», в которой примет участие до 3 тысяч человек. Об этом телеканалу «112 Украина» заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

«На 9 мая у нас по-прежнему только одна заявка акции "Бессмертный полк". Они определяют до 3 тысяч участников. Но, насколько я понимаю, она будет проходить в разных городах, поэтому подвоза людей не будет и придут только киевляне. Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два», — сообщил он.

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При этом лидер запрещенной в России организации «Братство» Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook заявил, что акция против участников «Бессмертного полка» будет иметь место. «В поддержку ватного пропагандистского хэппенинга "Бессмертный полк", мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". 8 и 9 мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен», — написал Корчинский.

В 2017 году депутат Верховной Рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко пообещал отучить жителей страны праздновать 9 Мая в течение 5-6 лет.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, держат в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против нацистов в Великой Отечественной войне.

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