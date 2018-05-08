МВД Украины припугнуло «ряженых ветеранов и городских сумасшедших» перед 9 мая

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о готовящихся к 9 мая провокациях «российских спецслужб» в стране. Свой пост он разместил в Facebook.

«Внимание! Завтра, 9 мая, российские спецслужбы и их внутренние сателлиты в виде [членов и сторонников партии "Оппозиционный блок"] и других пророссийских деструктивных сил, вероятно, готовят очередные провокации против украинской государственности в городе Киеве и других регионах страны!» — сообщил Шкиряк.

По его мнению, «позорно завуалированно подают перформансы с надуманными и лживыми воплями о "человеческой памяти", а также сопровождают спланированными на Лубянке акциями вроде так называемого "Бессмертного полка"». «Традиционно они используют подготовленных провокаторов-боевиков, ряженых "ветеранов", проплаченную массовку, просто городских сумасшедших и так далее», — написал он.

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Шкиряк напомнил, что на Украине «незаконное использование коммунистической и нацистской символики запрещено», а «за использование символов российского террора (так называемых "георгиевских лент" и так далее) предусмотрена строгая административная ответственность». Он предупредил, что по необходимости силовики «дадут немедленный отпор любым попыткам дестабилизации», и призвал не поддаваться на провокации.

«Именно этого добиваются в Кремле. Их цель — дестабилизировать ситуацию, разделить Украину и разорвать ее изнутри», — заключил Шкиряк.

4 мая киевская мэрия зарегистрировала заявку «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) на проведение шествия в украинской столице 9 мая. Целью акции обозначено «общественное патрулирование улиц для предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре Киева».

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